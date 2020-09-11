التحكم المروري : يُطلب من السائقين الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد #المطار باتجاه #خلدة بسبب تسرب مادة المازوت نتيجة حادث مروري والعمل جار للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 22:36

التحكم المروري : يُطلب من السائقين الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد #المطار باتجاه #خلدة بسبب تسرب مادة المازوت نتيجة حادث مروري والعمل جار للمعالجة

منذ 2 ساعة 11 September، 2020
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