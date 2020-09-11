‏‏الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم: : انضمام هذه الدول للتطبيع يجعلها شريكة في صفقة القرن التي تشكل عدواناً على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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September 11 2020 - 22:36

‏‏الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم: : انضمام هذه الدول للتطبيع يجعلها شريكة في صفقة القرن التي تشكل عدواناً على شعبنا

منذ 2 ساعة 11 September، 2020
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