منظمة التحرير الفلسطينية تندد بإعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين وتصفه بأنه خيانة للقضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 20:56

منظمة التحرير الفلسطينية تندد بإعلان التطبيع بين إسرائيل والبحرين وتصفه بأنه خيانة للقضية الفلسطينية

منذ 30 mins 11 September، 2020
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