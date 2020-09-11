الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انضمام البحرين إلى الإمارات في “تطبيع العلاقات” مع العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 20:56
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العقوبات الأميركية على لبنان اعتداء موصوف ومحاولة لتغيير المعادلة في البلد
الشيخ نعيم قاسم: العقوبات لن تغير من معادلة الشعب اللبناني الذي يريد تحرير أرضه ويرفض فرض السياسات الأميركية في لبنان
الشيخ قاسم: نحن أعلنا بوضوح أننا لا نقبل حكومة مستقلة ونحن مع حكومة تجمع أكبر عدد من الأطراف السياسية القائمة
لبنان: تسجيل 10 وفيات و546 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
إعلام العدو: سكان الشمال يشتكون من أنهم لم يعودوا يرون الجنود والدوريات على الحدود مع لبنان وإحساسهم بالأمن قد تضرر
الإعلان عن اتفاق بحريني أميركي اسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإحتلال الصهيوني والبحرين
الملك البحريني يشيد بـ "الدور الأميركي المحوري لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط"
إصابة فتى فلسطيني (13 عاما) برصاصة في فمه والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي وسط الخليل
الجيش الإيراني يجري مناورات ضخمة برية وجوية وبحرية تضمنت اطلاق صاروخ كروز "نصر" ضد اهداف بحرية سطحية
الجيش الإيراني يعترض طائرة مسيرة أمريكية ومروحية شرق مضيق هرمز اقتربنا من منطقة المناورات
مدير دائرة الأزمات في طهران ينفي وقوع قتلى جراء الانفجار الذي وقع في مصنع لبطاريات السيارات
الخارجية الإيرانية ترفض مزاعم مايكروسوفت بأن قراصنة على صلة بروسيا والصين وإيران يحاولون التأثير على انتخابات اميركا
وزارة الخارجية الصينية: على شركة مايكروسوفت عدم اختلاق هجمات إلكترونية وربطها ببكين
وزير الخارجية الروسية: سياسات واشنطن تؤجج التوترات في العالم ونزيد من تنسيق سياستنا الخارجية مع الصين
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلات روسية اعترضت طائرات أجنبية على الحدود للمرة الثانية خلال يوم واحد
القوات الفضائية الجوية الروسية: 3 قاذفات أميركية من طراز "بي-52 أيتش" تدربت على توجيه ضربات على كالينينغراد
الرئاسة الروسية: الحوار بين موسكو ولندن مجمد في جميع الاتجاهات وإمكانية استئنافه ضئيلة رغم الحاجة لذلك
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى العاصمة القطرية للمشاركة في محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان
المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان يعلن أن بلاده ستخفض عدد قواتها هناك إلى 4 آلأف و 500 جندي في غضون شهرين
أمين عام حلف الناتو في ذكرى 11 أيلول: نقوم بتعديل وجودنا العسكري في أفغانستان
قوات الحشد الشعبي في العراق تستهدف تجمعاً لإرهابيي داعش في منطقة حويجة جلوب شمال مدينة سامراء
القضاء التركي يحكم على نائبة من حزب الشعوب الديموقراطي بالسجن 10 سنوات بعد إدانتها بالإنتماء إلى حزب العمال الكردستاني
وزارة الخارجية التركية: بيان قمة دول جنوب أوروبا بشأن إيجه وشرق المتوسط وقبرص منحاز ويفتقر إلى الأساس القانوني
البحرية الألمانية توقف ناقلة نفط إماراتية كانت في طريقها لنقل النفط من ميناء بنغازي في شرق ليبيا
حركة "السترات الصفراء" تدعو إلى التظاهر في باريس ومناطق اخرى السبت بعد استراحة خلال فصل الصيف
رئيس الوزراء الفرنسي يقول إن الوضع الصحي في بلاده يتدهور وفيروس كورونا ينتشر بسرعة
الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية تعلن أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكنا بحلول نهاية العام رغم تعليق تجاربها مع أوكسفورد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انضمام البحرين إلى الإمارات في “تطبيع العلاقات” مع العدو الإسرائيلي
منذ 40 mins
11 September، 2020
عاجل
البحرين
ترامب
كيان العدو
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