الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انضمام البحرين إلى الإمارات في “تطبيع العلاقات” مع العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 20:56

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انضمام البحرين إلى الإمارات في “تطبيع العلاقات” مع العدو الإسرائيلي

منذ 40 mins 11 September، 2020
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