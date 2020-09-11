حب الله استقبل وفدا من “الجبهة الشعبية”.. لإبقاء قضية فلسطين هي العنوان والبوصلة

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الجمعة وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة على الساحتين العربية والفلسطينية.

وأشاد فؤاد “بنتائج مؤتمر الأمناء العامين الذي انعقد في بيروت ورام الله”، واكد على “أهمية المؤتمر لجهة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية وإطلاقها لقاعدة المقاومة الشعبية لتحرير الأرض من الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية كاملة”، شاكرا “قيادة المقاومة الإسلامية التي كان لها الفضل بعقد هذا المؤتمر ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني”.

ودان المجتمعون “الصمت الدولي المتمادي حيال قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية وحالات القتل المتعمد التي يتعرض لها أسرانا البواسل داخل الزنازين والمعتقلات وأمام مرأى العالم”، وأكدوا على “ضرورة إبقاء قضية فلسطين هي العنوان والبوصلة لكونها القضية المركزية للعر ب والمسلمين وكل الشرفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام