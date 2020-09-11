وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 546 اصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 19:16

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 546 اصابة جديدة بكورونا

منذ 22 mins 11 September، 2020
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