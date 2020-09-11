التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على خلدة باتجاه الناعمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 19:14
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الرئيس عون عقد اجتماعاً موسعاً في بعبدا مع قائد الجيش وعدد من كبار الضباط للاطلاع على آخر التقارير المتعلقة بالمرفأ
الرئيس عون نوه بدور الجيش بعد انفجار المرفأ مؤكدا ضرورة الاستمرار به لتوفير المساعدات ومسح الأضرار تمهيدا للإعمار
نائب الأمين العام لحزب الله: العقوبات الأميركية على لبنان اعتداء موصوف ومحاولة لتغيير المعادلة في البلد
الشيخ قاسم: العقوبات لن تغير من معادلة الشعب اللبناني الذي يريد تحرير أرضه ويرفض فرض السياسات الأميركية في لبنان
الشيخ قاسم: نحن أعلنا بوضوح أننا لا نقبل حكومة مستقلة ونحن مع حكومة تجمع أكبر عدد من الأطراف السياسية القائمة
الشيخ قاسم: الشكل التفصيلي للحكومة رهن الحوارات القائمة الآن مع الرئيس المكلف
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى طالب رئيس الحكومة المكلف بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية قوية وقادرة
الشيخ علي الخطيب:المطالبة باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية من منطلق الحرص على الشراكة الوطنية في السلط الإجرائية
المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني:الأولويّة هي لحكومة متجانسة منتجة تقوم بالإصلاحات المطلوبة لوقف الإنهيار
قرار لوزيري الإقتصاد والزراعة يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية
حد أقصى لسعر كيلو الفروج الكامل ب12 ألف ليرة وكل اقسامه ب11 ألف ليرة للكيلو الواحد وكرتونة البيض ب12 ألف و500
قرار وزيري الزراعة والاقتصاد: اسعار لحوم البقر الطازجة تراوحت بين 36 ألف و39 ألف والغنم بحدود ال40 ألفا
وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في منطقة السفيرة جنوب شرق حلب
وكالة سانا : الدفاعات الجوية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها إلى اهدافها
مصادر يمنية: إستشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف صاروخي سعودي على مديرية شدا بصعدة الحدودية
إنطلاق الإنتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي في إيران في 10 دوائر انتخابية
إيران تختبر بنجاح صاروخ كروز (نصر) في مناورات (ذو الفقار 99 ) التي تجريها في بحر عمان
ترامب يعلن أنَّ بلاده ستُخفّض عديد قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا
ترامب: الولايات المتحدة تملك أسلحة لا توجد لدى روسيا والصين والجيش الأميركي هو الأقوى
اتفاق صيني هندي على فض الإشتباك على الحدود تم اعلانه بعد اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى بموسكو
الدفاع الروسية: مناورات عسكرية ضخمة مع 7 دول من رابطة الدول المستقلة تنطلق اليوم
الخارجية الكورية الجنوبية: سيول وواشنطن توصلوا إلى اتفاق على مواصلة العمل لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية
جامعة هوبكنز: أكثر من 28 مليون إصابة بكورونا عالميا و907 ألف حالة وفاة
مقتل23 شخصا نتيجة حرائق الغابات التي اجتاحت الولايات الغربية في الولايات المتحدة
الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل
لبنان: تسجيل 10 وفيات و546 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية تعلن أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكنا بحلول نهاية العام رغم تعليق تجاربها مع أوكسفورد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على خلدة باتجاه الناعمة
منذ 60 mins
11 September، 2020
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 546 اصابة جديدة بكورونا
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