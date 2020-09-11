زاسبيكين زار حردان مودعا: نأمل ان يتجاوز لبنان التحديات التي يواجهها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 19:14

زاسبيكين زار حردان مودعا: نأمل ان يتجاوز لبنان التحديات التي يواجهها

منذ 1 ساعة 11 September، 2020
حردان وزاسبيكين
لبنان

استقبل رئيس المجلس الأعلى في الحزب “السوري القومي الاجتماعي” النائب أسعد حردان الجمعة السفير الروسي ألكسندر زاسبكين في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، وجرى البحث بالاوضاع العامة.

وأمل زاسبكين أن “يتجاوز لبنان التحديات التي يواجهها، وأن ينجح اللبنانيون في تثبيت دعائم استقرار بلدهم بمواجهة كل الأزمات”.

من جهته، أشاد حردان بالسفير زاسبيكين، وحمله “تحية تقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية لمواقفها دعما لاستقرار لبنان ولوقوفها إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب”، وشدد على “أهمية دور روسيا الداعم لبلادنا في مواجهة الإرهاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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