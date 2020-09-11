“تجمع العلماء”: قضية مرفأ بيروت هي مسلسل مستمر له أبعاد مشبوهة

اعتبر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الجمعة أن “قضية مرفأ بيروت ليست حادثة حصلت لمرة واحدة وأوقعت دمارا كارثيا، بل هي مسلسل مستمر له أبعاد مشبوهة”.

وقال التجمع إن “تكرار الحريق بالمرفأ بوقت زمني قصير يدعونا للخوف من أن يكون هذا الأمر مرتبطا بسياسة هدفها تدمير هذا المرفق الحيوي لصالح مرفأ حيفا في الكيان الصهيوني، خاصة مع بدء سلسلة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي بدأته الإمارات العربية المتحدة وستكر السبحة لتشمل أغلب الدول الخليجية والسودان”.

واعتبر التجمع ان “الهدف هو أن يكون الكيان الصهيوني جزءا مركزيا وقائدا في العالم العربي”، وتابع “ما حصل بالأمس في الجامعة العربية من رفض المشروع الفلسطيني لإدانة التطبيع هو دليل على قرار مركزي لدى أغلب حكام العرب لجعل الكيان الصهيوني قطبا أساسيا في المنطقة ويتحقق للكيان ما سعى إليه دائما من شرق أوسط جديد يجعل من مشروع إسرائيل الكبرى واقعا عمليا من خلال السيطرة بالسياسة لا بالاحتلال المباشر للأرض”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع الاساءة للنبي محمد بن عبد الله(ص) والقرآن الكريم، ودعا إلى “وقفة إسلامية قوية للدفاع عن مقدساتنا سواء في الأقصى وفلسطين أو ما يحصل من إهانات لمقدساتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام