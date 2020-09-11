الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية انتقال السلطة المدنية في مالي

شدد الاتحاد الأوروبي الجمعة، على أهمية نقل السلطة الحالية في مالي إلى الحكم المدني، مؤكدا على مواصلته مراقبة المحادثات الجارية بين جميع الأطراف. وأفادت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية للشؤون الخارجية نبيلة ماسارلي، اليوم، خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية، “حول الوضع في مالي، الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب المشاورات الجارية مع جميع الأطراف في مالي. كما أن الاتحاد الأوروبي يساند هذه المشاورات”، مضيفة “المحادثات الحالية يجب أن تفضي إلى نتائج تواكب تطلعات الشعب وبشكل سريع”. وأشارت الناطقة الرسمية لشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية،” ويجب أن تضمن هذه المشاورات بين جميع الأطراف في البلاد، انتقالا إلى السلطة المدنية، وبالتالي أن يتولى رئيس مدني السلطة خلال عام. “

المصدر: سبوتنيك