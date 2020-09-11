وفد من حزب الله زار راعي أبرشية صيدا للروم الكاثوليك

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر الجمعة راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد في مقر المطرانية، في حضور أمين سر المطرانية الأب سليمان وهبي وحسين السارجي.

وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع السياسية والامنية في لبنان والمنطقة، وفي عدد من قضايا قضاء صيدا، وتم التأكيد على ضرورة اغتنام فرصة تشكيل الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية والإجتماعية التي يعاني منها المواطن”.

وشكر المطران الحداد الوفد على زيارته، مؤكدا “استمرارية هذه اللقاءات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام