الولايات المتحدة تسجل 907 وفاة بـ “كورونا”

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، التي تلخص بيانات السلطات الفدرالية والمحلية الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بنوع جديد من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمقدار 35286 ، ووفاة 907 مصابا بإصابة مؤكدة. وفي اليوم السابق، كانت هذه المؤشرات 34256 إصابة و 1206 وفاة.

ووفقاً لأحدث البيانات من جامعة جونز هوبكنز، فقد تم الكشف عن 6397547 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وتوفي أكثر من 191802 حالة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19” . كما تعافى 2.4 مليون شخص. وذكرت جامعة جونز هوبكنز، أنه في جميع أنحاء العالم، جرى تسجيل أكثر من 28 مليون مصاب وأكثر من 910 ألف حالة وفاة. وتجاوز عدد المتعافين 19 مليون شخص.

المصدر: سبوتنيك