الخارجية الأميركية: ندعم مطالب المعارضة البيلاروسية بما فيها اجراء انتخابات “حرة ونزيهة”

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لمطالب زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، بما في ذلك إجراء انتخابات جديدة. وقال نائب وزير الخارجية ستيفن بيغان في إفادة صحفية “الأسبوع الماضي ، عقدت اجتماعاً مع السيدة تيكانوفسكايا في فيلنيوس، أريد أن أنهي خطابي بتكرار مطالبها الثلاثة الأخيرة، بالطبع، هذه انتخابات رئاسية حرة ونزيهة ، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والتحقيق في جرائم السلطات البيلاروسية ضد شعب بيلاروسيا”.

وتابع أن “موقف واشنطن بشأن بيلاروس وقضية الكسي نافالني لا علاقة لهما بالمفاوضات مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي”.

المصدر: سبوتنيك