115 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 22 الفا و913 شخصاً، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 342 الفا و539 أشخاص لغاية الآن. واضافت سادات لاري، في تصريحها الصحفي الجمعة، أنه “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2313 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر الجمعة 397 الفا و801شخصا”.

وأشارت الى أن 1,253 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات. ولفتت الى أن 3,753 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و507 الفا و938 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

المصدر: ارنا