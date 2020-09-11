الفوعاني: أولى أولويات “حركة أمل” مقاومة اي اعتداء على لبنان

رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل” مصطفى الفوعاني أن “حركة امل هي مبتدأ المقاومة وخبرها، والامام السيد موسى الصدر اطلق عليها يوم التأسيس، افواج المقاومة اللبنانية – امل، ليؤكد ان هذه الحركة تبقى اولى اولوياتها مقاومة اي اعتداء على لبنان”.

وقال الفوعاني إن “تاريخ هذه الحركة منذ انطلاقتها مع الامام الصدر وطيلة فترة حمل الرئيس نبيه بري امانة المؤسس للمقاومة، وحتى هذا اليوم، لم تتخل قيد انملة عن فكر المقاومة ونهجها وعملها، وهي التي قدمت الآلاف من الشهداء والجرحى صونا للوطن وحفظا للكرامات”.

وأضاف الفوعاني “نؤكد ما صدر عن هيئة الرئاسة في حركة امل بعد فرمان ما يسمى فرض عقوبات على احد قياديي حركتنا ومجاهديها، انه لا يمكن لحركة امل ان تتخلى عن وجودها وانتمائها وسر انتصاراتها، وهي حركة تمتد عميقا ووجودها بدأ مع وجود الإنسان منذ أن كان وستبقى امل الأجيال القادمة ولهفة الأحرار وملهم الشرفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام