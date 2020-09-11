اطلاق صاروخ كروز سطح- سطح “نصر” في مناورات “ذوالفقار 99” للجيش الايراني

قامت السفن الحربية للقوة البحرية للجيش الايراني صباح الجمعة بإطلاق صواريخ كروز سطح-سطح “نصر” لتدمير اهداف سطحية في اليوم الثاني للمرحلة الرئيسية لمناورات “ذوالفقار 99” المشتركة للجيش الايراني. كما أعلن المتحدث باسم المناورات الادميرال شهرام ايراني أنه “في هذه المرحلة من المناورات قامت البارجة “نجم” باطلاق صاروخ كروز “نصر” دمرت به بنجاح هدفا سطحيا في البحر”.

واوضح بانه “تم اتخاذ سيناريوهات مختلفة ومعقدة في هذه المناورات لجعلها مطابقة لساحة المواجهة الحقيقية”، موضحاً “لقد قمنا بتنفيذ خطط متعددة في هذه المناورات لن نعلن للاعلام عن الكثير منها لبعض الاعتبارات”. وقد انطلقت مناورات “ذوالفقار 99” المشتركة للجيش الايراني صباح الخميس جنوب البلاد بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي.

المصدر: فارس