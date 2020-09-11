قتيلان و20 جريحا بينهم مسؤول في حصيلة أولية لتفجير انتحاري أمام مسجد بالصومال

أفادت وسائل إعلام صومالية أن انفجارا هائلا وقع أمام مسجد في مدينة كيسمايو الساحلية بمنطقة جوبا السفلى، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجرح 20 آخرين على الأقل بينهم مسؤول بارز. وقال شهود عيان إن انتحارياً كان يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه أمام المسجد بعد أداء صلاة الجمعة بقليل، حيث كان مسؤولون من إدارة جوبالاند يصلون. وذكرت التقارير أن الانفجار كان يستهدف شافي رابي كاهن رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية جوبالاند الصومالية الذي ورد أنه أصيب بجروح خطيرة.

وأصيب في الانفجار أيضا الحرس الخاص بالمسؤول ومدنيون كانوا يغادرون صلاة الجمعة. وشكلت منطقة جوبالاند بدءا من 2008 ولأربع سنوات، معقلا لحركة الشباب التي كانت تستفيد من عائدات مرفأ المدينة. واستعادت قوات خاصة محلية بمساندة الجيش الكيني المنطقة في 2012. وتدير المرفأ الواقع على بعد نحو 500 كم جنوب غرب مقديشو وجوبالاند المحيطة به حكومة محلية مرتبطة بالسلطات الفيدرالية الصومالية. وبعدما فقدوا السيطرة على كيسمايو، واصل الشباب شنّ هجمات على الجيش وقوة الاتحاد الأفريقي في المنطقة.

المصدر: سبوتنيك