استشهاد مواطن وإصابة والده بجراح بالغة إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهما في نقيل الصدارة بمديرية رحبة في محافظة مأرب (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 15:42

استشهاد مواطن وإصابة والده بجراح بالغة إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهما في نقيل الصدارة بمديرية رحبة في محافظة مأرب (المسيرة)

منذ 15 mins 11 September، 2020
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