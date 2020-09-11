قرار مشترك لوزيري الاقتصاد والزراعة حدد السعر الاقصى لبعض السلع

أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان راوول نعمه وعباس مرتضى الجمعة قرارا مشتركا يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية والألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان.
وينص القرار على تحديد حد أقصى للأسعار وفقا للجدوال التالية:
يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي:
المنتج السعر / ل.ل
كيلو الفروج الكامل 12000
كيلو جوانح دجاج على أنواعه كافة 11000
كيلو بقية الأنواع كافة 11000
يحدد سعر كرتونة البيض على الشكل الآتي:
كرتونة البيض/30 بيضة 12500
يحدد سقف سعر كيلو اللحوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي:
لحوم مبردة فاكيوم السعر /ل.ل
لعبة بقر فاكيوم29,000
وجه بقر فاكيوم30,000
طويلة بقر فاكيوم29,000
شهباية بقر فاكيوم30,000
فوفيلة بقر فاكيوم40,000
موزات بقر فاكيوم26,000
دقن اللحام بقر فاكيوم35,000
فيلة بقر فاكيوم40,000
انتركوت بقر فاكيوم35,000
كستلتة بقر فاكيوم25,000
بريسكت بقر فاكيوم25,000
كتف بقر فاكيوم25,000
لحوم طازجةالسعر /ل.ل
لحم بقر صافي عجل كامل36,075
لحم غنم بيلا صافي كامل35,100
لحم فخد بقر مجروم 39,000
لحم باط بقر مجروم 35,880
لحم زور ضلع بقر مجروم33,930
لحم غنم بيلا فخذ مجروم40,950
لحم غنم بيلا باط مجروم39,000
يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية.
ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
كما يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام