قرار مشترك لوزيري الاقتصاد والزراعة حدد السعر الاقصى لبعض السلع

أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان راوول نعمه وعباس مرتضى الجمعة قرارا مشتركا يحدد السعر الاقصى لبعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية والألمنيوم والزجاج للمستهلكين، وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان.

وينص القرار على تحديد حد أقصى للأسعار وفقا للجدوال التالية:

يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي:

المنتج السعر / ل.ل

كيلو الفروج الكامل 12000

كيلو جوانح دجاج على أنواعه كافة 11000

كيلو بقية الأنواع كافة 11000

يحدد سعر كرتونة البيض على الشكل الآتي:

كرتونة البيض/30 بيضة 12500

يحدد سقف سعر كيلو اللحوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي:

لحوم مبردة فاكيوم السعر /ل.ل

لعبة بقر فاكيوم29,000

وجه بقر فاكيوم30,000

طويلة بقر فاكيوم29,000

شهباية بقر فاكيوم30,000

فوفيلة بقر فاكيوم40,000

موزات بقر فاكيوم26,000

دقن اللحام بقر فاكيوم35,000

فيلة بقر فاكيوم40,000

انتركوت بقر فاكيوم35,000

كستلتة بقر فاكيوم25,000

بريسكت بقر فاكيوم25,000

كتف بقر فاكيوم25,000

لحوم طازجةالسعر /ل.ل

لحم بقر صافي عجل كامل36,075

لحم غنم بيلا صافي كامل35,100

لحم فخد بقر مجروم 39,000

لحم باط بقر مجروم 35,880

لحم زور ضلع بقر مجروم33,930

لحم غنم بيلا فخذ مجروم40,950

لحم غنم بيلا باط مجروم39,000

يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية.

ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

كما يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام