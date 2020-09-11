ما مخاطر تعرض الإنسان للإنفلونزا و”كورونا” في نفس الوقت

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة في فصل الخريف، وقد ترافقها الإصابة بفيروس “كورونا” بنفس الوقت مما يؤدي الى فشل عمل بعض الأعضاء في جسم المصاب.

ويمكن أن تتسبب العدوى المتزامنة بهذين المرضين إلى تعطيل عمل بعض الأعضاء، محدثة مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون قاتلة للإنسان، بحسب ما صرح طبيب الأنف والأذن والحنجرة، فلاديمير زايتسيف.

وأكد الطبيب أن الأنفلونزا يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي، كما أن هناك خطر حدوث مشاكل في البلعوم والشعب الهوائية والرئتين، وقال إن الإصابة بفيروس “كورونا” هي في معظم الحالات مرض قصبي رئوي، بحسب ما صرح لموقع aif.

وحول كيفية الشفاء ينصح الطبيب بالاهتمام باللياقة البدنية والنوم الجيد، الأمر الذي يسهل عملية العلاج.

المصدر: سبوتنيك