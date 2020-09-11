النمسا تشدد إجراءات مكافحة وباء “كوفيد-19” بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 15:40

النمسا تشدد إجراءات مكافحة وباء “كوفيد-19” بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس

منذ 41 mins 11 September، 2020
علم النمسا
أخبار دولية - النمسا

 أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الجمعة، أن السلطات النمساوية ستشدد الإجراءات في جميع أنحاء البلاد لمكافحة انتشار فيروس “كوفيد-19″ بسبب استمرار الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، وذلك اعتبارًا من الإثنين المقبل، 14 أيلول/سبتمبر. ووفقاً لكورتس، أصبح الوضع خطيرًا مرة أخرى ، حيث استمر عدد المرضى الجدد المصابين بفيروس كورونا يوميًا في النمو لعدة أسابيع ، وخلال الـ24 ساعة الماضية ، تم تسجيل 580 حالة مؤكدة للإصابة بـ”كوفيد-19” ، نصفهم تقريبًا في العاصمة فيينا.

ولهذا سيتم تشديد قواعد ارتداء الكمامات وعلى وجه الخصوص في الفعاليات العامة.

المصدر: سبوتنيك

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