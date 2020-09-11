النمسا تشدد إجراءات مكافحة وباء “كوفيد-19” بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الجمعة، أن السلطات النمساوية ستشدد الإجراءات في جميع أنحاء البلاد لمكافحة انتشار فيروس “كوفيد-19″ بسبب استمرار الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، وذلك اعتبارًا من الإثنين المقبل، 14 أيلول/سبتمبر. ووفقاً لكورتس، أصبح الوضع خطيرًا مرة أخرى ، حيث استمر عدد المرضى الجدد المصابين بفيروس كورونا يوميًا في النمو لعدة أسابيع ، وخلال الـ24 ساعة الماضية ، تم تسجيل 580 حالة مؤكدة للإصابة بـ”كوفيد-19” ، نصفهم تقريبًا في العاصمة فيينا.

ولهذا سيتم تشديد قواعد ارتداء الكمامات وعلى وجه الخصوص في الفعاليات العامة.

المصدر: سبوتنيك