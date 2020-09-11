مقتل ما لا يقل عن أربعة اشخاص في انفجار استهدف حفل زفاف بأفغانستان

لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص، مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في انفجار وقع في حفل زفاف بأفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة “تولو نيوز” نقلا عن السلطات المحلية. ووقع الحادث في مقاطعة خوست شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم حاكم المقاطعة طالب منجال أن الانفجار وقع مساء الخميس. ولم تعلن أي جماعة من الجماعات التي تنشط في المنطقة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار. وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية فإن المتفجرات زرعت على دراجة نارية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان” والولايات المتحدة وقطر ليل الخميس أن المحادثات بين “طالبان” وفريق من الحكومة الأفغانية ستبدأ السبت.

المصدر: سبوتنيك