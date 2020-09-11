وزير الخارجية الروسي يرفض الاتهامات الموجهة لبلاده بالتدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية: لا أساس لها من الصحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2020 - 13:48

وزير الخارجية الروسي يرفض الاتهامات الموجهة لبلاده بالتدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية: لا أساس لها من الصحة

منذ 36 mins 11 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة