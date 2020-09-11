عودة أكثر من 450 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أن أكثر من 450 لاجئا عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على الفايسبوك “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 453 لاجئا آخر (منهم 136 امرأة و231 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وبحسب المركز، عاد 7 نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 2.1 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 35 عبوة ناسفة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية