إصابات فيروس كورونا المستجد في ألمانيا تتخطى عتبة الـ256 ألفا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1484 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1892 إصابة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 256850.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9342 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة ، مقابل ثلاث حالات وفاة في اليوم السابق .

وبحسب البيان فقد تعافى من المرض 230 ألف شخص بعد شفائهم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا .

المصدر: وكالة سبوتنيك