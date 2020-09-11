تسجيل 5504 إصابة كورونا جديدة في روسيا والإجمالي 1051874 إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2020 - 11:46

تسجيل 5504 إصابة كورونا جديدة في روسيا والإجمالي 1051874 إصابة

منذ 24 mins 11 September، 2020
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 5504 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 698 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1051874 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 5504 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1051874 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 698، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 216 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 5734 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 868107 شخصا”.

وأشار المقر إلى تسجيل 102 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18365 شخصا.

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة