هجوم لطالبان شرقي #أفغانستان يؤدي الى مقتل ما لا يقل عن 16 جنديا وشرطيا أفغانيا وإصابة آخرين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 11:46

هجوم لطالبان شرقي #أفغانستان يؤدي الى مقتل ما لا يقل عن 16 جنديا وشرطيا أفغانيا وإصابة آخرين (وكالة يونيوز)

منذ 44 mins 11 September، 2020
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