هجوم لطالبان شرقي #أفغانستان يؤدي الى مقتل ما لا يقل عن 16 جنديا وشرطيا أفغانيا وإصابة آخرين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 11:46
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فرق الإطفاء تواصل عملها في مرفأ بيروت لإخماد الحريق الذي اندلع أمس في أحد المستودعات في المنطقة الحرة من المرفأ
الجيش اللبناني: الشرطة العسكرية باشرت التحقيق بالحريق في المرفأ بإشارة من النيابة العامة العسكرية
الرئيس عون: الحريق يمكن ان يكون عملاً تخريبياً مقصوداً او نتيجة خطأ ويجب معرفة السبب باسرع وقت ومحاسبة المسببين
الرئيس عون يطلب تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال تضم ممثلين عن الاجهزة الامنية وشركة المرفأ لوضع تنظيم جديد للعمل
رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب: حريق مرفأ بيروت لا يمكن تبريره أي كان والمحاسبة شرط أساسي لِعدم تكراره
الصليب الاحمر الدولي يعلن ان حريق مرفأ بيروت اندلع في مستودع يخرن فيه حصصا غذائية
الصليب الاحمر الدولي: المستودع الذي احترق في مرفأ بيروت يحتوي على آلاف الطرود الغذائية و500 الف ليتر من الزيوت
الجيش يدعو المواطنين ممن تضررت منازلهم بانفجار المرفأ ولم يتم الكشف عليها الى التواصل معه على الرقم التالي: 440343 /81
الجيش اللبناني يعلن عن إسقاط طائرة اسرائيلية مسيرة drone اخترقت الاجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب الجنوبية
مصادر المنار: زيارة اللواء عباس ابراهيم الى فرنسا موفدا من الرئيس عون حملت عنوانا أساسيا وهو تشكيل الحكومة
مصادر المنار: اللواء ابراهيم التقى رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار ايمييه
مصادر المنار: تم التطرق خلال الاجتماع الى ثلاث نقاط أساسية هي عدد الوزراء في الحكومة وتوزيع الحقائب والاسماء
مصادر المنار: البورصة رست بين أربعة عشر وثمانية عشر وزيرا والرقم النهائي بات قاب حسم غير صعب
مصادر المنار: لقاء ثان سيعقد في الساعات الثمانية والأربعين المقبلة بين الرئيسين عون وأديب
الصحة اللبنانية: تسجيل 560 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في منطقة السفيرة جنوب شرق حلب
وكالة سانا : الدفاعات الجوية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها إلى اهدافها
ترامب يعلن أنَّ بلاده ستُخفّض عديد قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا
إنطلاق الإنتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي في إيران في 10 دوائر انتخابية
اتفاق صيني هندي على فض الإشتباك على الحدود تم اعلانه بعد اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى بموسكو
جامعة هوبكنز: أكثر من 28 مليون إصابة بكورونا عالميا و907 ألف حالة وفاة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية تعلن أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكنا بحلول نهاية العام رغم تعليق تجاربها مع أوكسفورد
المكتب السياسي لأنصار الله: رفض الجامعة العربية ادانة التطبيع مع العدو الصهيوني يفقدها ما تبقى لها من قيمة لدى الشعوب
المكتب السياسي لأنصار الله: الجامعة العربية وبعد وقوعها بدائرة النفوذ السعودي الاماراتي حكمت على نفسها بالاعدام السياسي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية تعلن أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكنا بحلول نهاية العام رغم تعليق تجاربها مع أوكسفورد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
هجوم لطالبان شرقي #أفغانستان يؤدي الى مقتل ما لا يقل عن 16 جنديا وشرطيا أفغانيا وإصابة آخرين (وكالة يونيوز)
منذ 44 mins
11 September، 2020
افغانستان
الجيش الافغاني
طالبان
هجمات مسلحة
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