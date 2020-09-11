الضمان الاجتماعي أقفل مركزه الرئيسي لاكتشاف 4 إصابات بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 11:44

الضمان الاجتماعي أقفل مركزه الرئيسي لاكتشاف 4 إصابات بكورونا

منذ 1 ساعة 11 September، 2020
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
لبنان

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان، أنه “على أثر اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في المركز الرئيسي يوم الاربعاء 9 أيلول، أجريت فحوصات الـ  PCR للمخالطين وبعد صدور النتائج تبين وجود حالتين إيجابيتين من بين المخالطين”.

وأفاد البيان أن إدارة الصندوق أعلنت إقفال المركز الرئيسي يوم الجمعة 11 ايلول 2020 أمام المراجعين وطلبت من جميع المستخدمين في المركز الرئيسي التزام منازلهم بانتظار إجراء فحوصات ال PCR.واستثنت من هذا القرار المدراء ورؤساء المصالح ومعاونيهم، ومستخدمي المكننة المعنيين بتشغيل برامج المعلوماتية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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