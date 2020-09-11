وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: على #اوروبا رفض الارهاب الاقتصادي الاميركي ان كانت تريد تنفيذ كل #الاتفاق_النووي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2020 - 09:38

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: على #اوروبا رفض الارهاب الاقتصادي الاميركي ان كانت تريد تنفيذ كل #الاتفاق_النووي

منذ 17 mins 11 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة