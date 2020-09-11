طبيب روسي يدحض أوهام شائعة عن احتشاء عضلة القلب

دحض الدكتور سيمون ماتسكيبليشفيلي أخصائي أمراض القلب، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، الأوهام الشائعة عن احتشاء عضلة القلب.

ويشير الدكتور، إلى أنه من الأوهام الشائعة بين الناس، أن الحرقان والألم في منطقة القلب، هي علامة أساسية لاحتشاء عضلة القلب. ولكن هذا غير صحيح، ويقول “هناك علامات خاصة لاحتشاء عضلة القلب، تظهر على شكل ألم في اليد والفك والكتف، أو أشكال من دون ألم. كما أنه إضافة إلى الألم، أي سوء في الحالة الصحية ، خاصة عند الذين يعانون من عوامل الخطر، هو أمر مقلق”.

وما يقال عن وجود علاقة بين سعة احتشاء عضلة القلب وشدة متلازمة الألم أو أعراض أخرى، غير صحيح أيضا.

وهناك وهم آخر يفيد بأن احتشاء عضلة القلب مرض يصيب كبار السن. وهذا غير صحيح أيضا. لأن احتشاء عضلة القلب يمكن أن يصاب بها الإنسان في سن مبكرة إذا كان لديه استعداد وراثي أو يعاني من اضطراب في عملية استقلاب الكوليسترول.

المصدر: نوفوستي