الصحة العالمية: وقف تجربة لقاح أسترازينيكا “جرس إنذار”

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية إن قرار شركة أسترازينيكا وقف تجربة لقاحها لفيروس كورونا بعد مرض أحد المشاركين هو “جرس إنذار”، لكن لا ينبغي أن يثبط عزيمة الباحثين.

وقالت سمية سواميناثان في إفادة إعلامية افتراضية من جنيف، اليوم الخميس: “هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين”، وفق وكالة “رويترز”.

وأضافت: “لا يجب أن يثبط ذلك عزيمتنا. هذه الأشياء تحدث”.

وأوقفت شركة “أسترا زينيكا” وجامعة أوكسفورد تطوير لقاح ضد فيروس كورونا للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.

وأفاد موقع “ستار نيوز” نقلا عن مصادر بالشركة، أن المتطوع من أصل بريطاني.

وكان اللقاح قد دخل المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، في أغسطس/آب، في الولايات المتحدة، كما تم اختبار اللقاح سابقا في البرازيل وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

وقال متحدث باسم الشركة إن “عملية التحقق الروتينية” أدت إلى تعليق الاختبار. وبحسب قوله، فإن “أسترازينيكا” “تعمل على الإسراع في دراسة الأمر من أجل تقليل التأثير المحتمل على توقيت الاختبارات”. وبحسب المتحدث، فإن تعليق الاختبارات “روتيني” وضروري في مثل هذه الحالات.

ومن غير المعروف إلى الآن طبيعة التأثير الجانبي للقاح، ومع ذلك، تقول المصادر أنه من المتوقع أن يتعافى المتطوع في التجربة.

المصدر: سبوتنيك