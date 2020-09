كيف تتكون الغابات الحجرية؟

الغابات الحجرية عبارة عن تكوينات صخرية مدببة تشبه الأشجار، وتتواجد بشكل كبير في الصين ومدغشقر وروسيا.

يعرف الباحثون أنها ناتجة عن تآكلٍ، لكن آلية تشكلها الدقيقة كانت غير واضحة، إلى أن توصلت مجموعة علماء من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة إلى تفسير لكيفية تشكلها.

واستخدم العلماء المحاكاة الحاسوبية ودرسوا كيف تتصرف الصخور، التي تشكل الغابات الحجرية، داخل الماء. وأظهرت المحاكاة أنه في البداية، تظهر منخفضات صغيرة على كامل مساحة الصخور، وبسببها تزداد حدة التيارات المائية مما يؤدي إلى تغير سريع في شكل الصخور، وهكذا تظهر الأبراج المدببة مع مرور الزمن.

للتأكد من صحة الحسابات، أجرى العلماء سلسلة من التجارب في مختبر الرياضيات التطبيقية بجامعة نيويورك. حيث تمكنوا من تقليد تشكيل الغابات الحجرية. وعوضا عن الصخور، استخدم العلماء السكر كونه يذوب في الماء (بشكل أسرع بكثير من الصخور) ومن السهل ملاحظة التغييرات في الظروف المختبرية.

وقام العلماء بصنع اسطوانات من الحلوى الصلبة وغمروها في الماء. وخلال عدة دقائق، بدأت الأسطوانات بالذوبان والحصول على شكل مخروطي، وفق مجلة ” Proceedings of the National Academy of Sciences” العلمية.

ودعمت التجربة نتائج المحاكاة الحاسوبية ودقة الفرضية. وأكد العلماء أن الغابات الحجرية تتشكل تحت تأثير الماء، ولكن في الطبيعة يحدث هذا ببطء أكبر.

المصدر: سبوتنيك