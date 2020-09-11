مصدر عسكري سوري: قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ وتصدت وسائط دفاعنا الجوي له وأسقطت معظمها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2020 - 02:44

مصدر عسكري سوري: قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ وتصدت وسائط دفاعنا الجوي له وأسقطت معظمها

منذ 27 mins 11 September، 2020
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