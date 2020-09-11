الأردن: لا قرار بخصوص السماح بعودة العمالة الوافدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 11 2020 - 01:08

الأردن: لا قرار بخصوص السماح بعودة العمالة الوافدة

منذ 18 mins 11 September، 2020
5f5a8eaa4c59b73ed15b1b69
الاردن - عربي وإقليمي

أكدت وزارة العمل الأردنية اليوم الخميس، أنه ليس هناك أي قرار نهائي بخصوص السماح بعودة العمالة غير الأردنية التي انتهت مدة تصريحها وهي خارج المملكة خلال جائحة كورونا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن “القرار ما زال قيد البحث والدراسة من قبل الوزارة”.

وأضاف أنه “في حال وجود اشتراكات ومستحقات مالية لبعض العمالة غير الأردنية التي غادرت المملكة لدى الضمان الاجتماعي، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة لإيجاد آلية لتأمين مستحقاتهم المالية ودفعها لهم”.

وتابع: “يشمل القرار جميع العمالة الوافدة التي غادرت المملكة قبل إغلاق المطار والمعابر الحدودية، أي قبل تاريخ 18 من مارس الماضي”.

المصدر: وكالة بترا

التعليقات

ذات صلة