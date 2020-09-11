خلية الأزمة في الضنية: تسجيل 11 إصابة في قرى القضاء ودعوات للتقيد بالتدابير الوقائية

أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية عن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال يومي أمس الأربعاء واليوم الخميس، إذ سجلت 4 إصابات في بلدة إيزال، فيما سجلت إصابة واحدة في كل من بلدات حرف السياد والسفيرة وكفربنين وبقرصونا وحوارة وإيزال وكهف الملول.

وكانت خلية الأزمة في بلدة بخعون قد سجلت أمس 10 إصابات بالفيروس داخل حي في البلدة، ما دفع خلية الأزمة المصغرة في القضاء برئاسة القائمقمام رولا البايع إلى إصدار قرار اليوم قضى بإغلاق هذا الحي لمدة 5 أيام إبتداء من صباح يوم غد والطلب من الأهالي الإلتزام بالحجر المنزلي.

ودعت خلية الأزمة المواطنين إلى ضرورة إلتزامهم بالتدابير الوقائية والصحية اللازمة منعاً لانتشار الوباء بين أبناء المنطقة الواحدة والتقيد بالحجر المنزلي للمصابين، آملة من الله الشفاء العاجل لهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام