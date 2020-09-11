بالصور | الجيش الإيراني يجري مناورات ذوالفقار 99 الكبرى في بحر عمان

بداً الجيش الايراني، المرحلة الرئيسية لمناورة “ذوالفقار 99 ” الكبرى في بحر عمان، بكلمة سر “يا سيد الشهداء (ع)” وتحت شعار “الامن المستدام تحت ظل الاقتدار الدفاعي”. وتستغرق هذه المناورة 3 ايام، بمشاركة قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران تابعة لسلاح البحر ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر “خاتم الانبياء (ص)” للدفاع الجوي، الى جانب وحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

وسيتم خلال المراحل المختلفة لمناورة ذوالفقار 99، اختبار مجموعة من اهم المنظومات القتالية بما في ذلك صواريخ كروز “سطح – سطح” وكروز “ساحل-بحر” وطوربيدات وصواريخ “جو-سطح” و”سطح –جو” وراجمات الصواريخ من السفن الحربية والغواصات ووحدات الطيران والطائرات المسيرة. كما تقوم الوحدات المشاركة التابعة للجيش الايراني بتنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية المياه الاقليمية وخطوط المواصلات البحرية في منطقة تمتد الى مليوني كم مربع بدءا من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي مدار 10 درجة شمال.

الجيش الإيراني يحذر القوات الأجنبية

وصرح المتحدث باسم مناورات “ذوالفقار 99” المشتركة للجيش الايراني أن الدفاع الجوي للجيش الإيراني وجه تحذيراً للطائرات التابعة للقوات الاجنبية للدول من خارج المنطقة بالابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات. وقال الادميرال شهرام ايراني “منذ يوم امس ومع الاعلان عن اقامة مناورات “ذوالفقار 99″ المشتركة وجّه مقر الدفاع الجوي التحذير للطائرات الاجنبية بطيار ومن دون طيار والتي تحلق بالقرب من منطقة المناورات للابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات وقد شهدنا تغييرا ملموسا في سلوك الطائرات الاميركية المسيرة”.

واضاف “انه بالتزامن مع ذلك قامت وحدات الطيران للقوتين الجوية والبحرية للجيش والتي تشمل طائرات P3F، F-27 وطائرات استطلاعية مسيرة بدوريات بحرية مستمرة ورصد المنطقة العامة للمناورات وتوجيه التحذيرات اللازمة لوحدات القوات الاجنبية للدول من خارج المنطقة لمغادرة منطقة المناورات”. واوضح بان طائرات اميركية مسيرة كانت تقوم بجمع المعلومات عن منطقة المناورات الا انها اضطرت لمغادرة المنطقة بعد توجيه التحذيرات لها اثر الكشف عن انشطتها من قبل منظومات الاستطلاع التابعة للجيش.

المصدر: يونيوز