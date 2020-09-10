مدير عام الضمان الإجتماعي: اقفال المركز الرئيسي يوم غد اثر اكتشاف اصابتين

أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي اقفال المركز الرئيسي يوم الجمعة 11 ايلول 2020 امام المراجعين، وطلب من جميع المستخدمين في المركز الرئيسي التزام منازلهم بإنتظار اجراء فحوصات ال PCR.

ولفت كركي إلى أن هذا القرار جاء “على اثر اكتشاف اصابتين بفيروس كورونا في المركز الرئيسي يوم الاربعاء 9 ايلول، حيث اجريت فحوصات ال PCR للمخالطين، وبعد صدور النتائج تبين وجود حالتين اجابيتين من بين المخالطين”. واستثنى القرار المدراء ورؤساء المصالح ومعاونيهم ومستخدمي المكننة المعنيين بتشغيل برامج المعلوماتية.

المصدر: الوكالة الوطنية