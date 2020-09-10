قيادة الجيش تجدد دعوة المتضررين للتواصل مع لجان المسح للكشف على منازلهم أو محالهم التجارية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2020 - 23:30

قيادة الجيش تجدد دعوة المتضررين للتواصل مع لجان المسح للكشف على منازلهم أو محالهم التجارية

منذ 46 mins 10 September، 2020
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
لبنان

جددت قيادة الجيش في بيان دعوتها المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية جراء انفجار مرفأ بيروت ولم يتم الكشف عليها ومسح أضرارها من قبل لجان الجيش، إلى إرسال موقع الوحدة السكنية أو المحل التجاري (share location) ورقم هاتف المتضرر على الرقم التالي: 440343 /81 عبر تطبيق “واتس اب” لتتمكن لجان الجيش من إجراء عملية مسح الأضرار وذلك في مهلة اقصاها الساعة 11.00 من ليل السبت في 12 / 9 / 2020.

واكدت قيادة الجيش أن الرقم 440343/ 81 هو الوحيد الذي يمكن التواصل عبره مع الجيش لإجراء عمليات المسح وتشير في المقابل إلى وجوب عدم إجراء أي اتصال بهذا الرقم الذي تم تعميمه من قبلها أو ارسال أي نص وحصر التواصل بإرسال الموقع ورقم الهاتف.

المصدر: -

التعليقات

ذات صلة