رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ينبه من دخان حريق المرفأ

طلب رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة الدكتور ميشال إفرام من المواطنين وبدءا من مساء اليوم وتحديدا ساكني جنوب بيروت وجنوب غربي بيروت الانتباه من دخان حريق المرفأ. كما لفت افرام أنه على المواطنين غدا، ساكني شمال بيروت، المتن وكسروان الانتباه من دخان حريق المرفأ.

ونشر افرام ارشادات تتعلق بالوقاية من دخان الحرائق في مقدمها – اغلاق النوافذ – عدم التعرض للدخان والهواء – غسل الوجه والاعين مرات عديدة يوميا و الجلوس في الغرف البعيدة عن التعرض للهواء. ولفت افرام ان سرعة الرياح تتراوح بين 10 و15 كلم/ساعة اي انها بطيئة لذا لن ينجلي الدخان او بقاياه بسرعة وربما يتطلب يومين او 3 أيام.

المصدر: الوكالة الوطنية