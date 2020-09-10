رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ينبه من دخان حريق المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 23:30

رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية ينبه من دخان حريق المرفأ

منذ 51 mins 10 September، 2020
حريق مرفا بيروت
لبنان

طلب رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة الدكتور ميشال إفرام من المواطنين وبدءا من مساء اليوم وتحديدا ساكني جنوب بيروت وجنوب غربي بيروت الانتباه من دخان حريق المرفأ. كما لفت افرام أنه على المواطنين غدا، ساكني شمال بيروت، المتن وكسروان الانتباه من دخان حريق المرفأ.

ونشر افرام ارشادات تتعلق بالوقاية من دخان الحرائق في مقدمها – اغلاق النوافذ – عدم التعرض للدخان والهواء – غسل الوجه والاعين مرات عديدة يوميا و الجلوس في الغرف البعيدة عن التعرض للهواء. ولفت افرام ان سرعة الرياح تتراوح بين 10 و15 كلم/ساعة اي انها بطيئة لذا لن ينجلي الدخان او بقاياه بسرعة وربما يتطلب يومين او 3 أيام.

المصدر: الوكالة الوطنية

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