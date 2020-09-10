زاسبيكين زار “اللقاء الارثوذكسي” مودعا: نؤيد الإصلاح في لبنان والتحول للدولة المدنية

زار السفير الروسي الكسندر زاسبكين الخميس مقر “اللقاء الارثوذكسي” في الاشرفية، مودعا مع انتهاء مهامه في لبنان.

وقال زاسبكين “تهدف سياسة روسيا بقيادة رئيسها فلاديمير بوتين، إلى تحقيق المصالح الجوهرية لشعوب كافة الدول وتسعى روسيا إلى طرح وتنفيذ الأجندة الإيجابية على الصعيد العالمي ابتداء من الاستقرار والأمن الاستراتيجي ووصولا إلى تسوية النزاعات الإقليمية”.

وتابع زاسبيكين “اننا نعمل من أجل القضاء على الإرهاب في الشرق الأوسط والحفاظ على استقلال دول عربية ووحدة أراضيها فنقف في وجه التدخلات الأجنبية غير الشرعية ونضع الحاجز أمام محاولات إشعال الفتن الطائفية والإثنية ونعزز مبدأ حسن الجوار بين كافة مكونات المجتمع العربي”.

وأضاف زاسبيكين “تقف روسيا بصورة متواصلة من أجل السلام والوفاق في لبنان وتؤيد مطالب الشعب المتعلقة بإجراء الإصلاحات في المجالات الاقتصادية الاجتماعية والتحول من النظام السياسي الطائفي إلى دولة مدنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام