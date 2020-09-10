الرئيس عون طلب تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال، تضم ممثلين عن الاجهزة الأمنية وشركة المرفأ، لوضع تنظيم جديد للعمل في المرفأ وتأمين السلامة العامة فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 21:54

الرئيس عون طلب تشكيل لجنة برئاسة وزير الاشغال، تضم ممثلين عن الاجهزة الأمنية وشركة المرفأ، لوضع تنظيم جديد للعمل في المرفأ وتأمين السلامة العامة فيه

منذ 1 ساعة 10 September، 2020
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