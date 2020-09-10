حسن تفقد المستشفى الميداني الايطالي: بتعاون الجميع سنتمكن من ضبط اصابات كورونا

تفقد وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن الخميس المستشفى الميداني الايطالي في الجامعة اللبنانية في الحدت بحضور السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري.

وبالمناسبة، قال حسن “لا بد لي من التنويه بالتنظيم والتجهيز المميز لهذا المستشفى الميداني الايطالي في الجامعة اللبنانية في الحدث وهذا يعد نصرة واسعافا للشعب اللبناني الذي يعاني تداعيات انفجار مرفأ بيروت وكذلك نتيجة وباء كورونا اضف الى ذلك الحريق الذي شب اليوم في المرفأ”، وتابع “بالتالي لقد كتب لنا ان نكون بحاجة لمساعدة الدول الصديقة”.

وشكر حسن “الحكومة الإيطالية والشعب الايطالي على هذا الدعم المعنوي الانساني بامتياز والذي يدل بالحقيقة على انه من الممكن ان نتخطى الصعاب بتعاون وجهود الطيبين والذي يتمثل اليوم من خلال التعاون مع الحكومة الايطالية وبدعم مباشر من سعادة السفيرة الايطالية في لبنان”.

وردا على سؤال حول تطور انتشار وباء كورونا في لبنان، قال حسن إن “عدد الاصابات في لبنان بالنسبة لعدد السكان يجب ان يكون اقل من الذي نشهده حاليا”، وتابع “بتعاون الجميع سنتمكن من ضبط الاصابات يوميا لنصل الى حد ان نتعامل معه ضمن الامكانيات المتاحة لوزارة الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام