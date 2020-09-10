الرئيس عون: يجب معرفة سبب الحريق الجديد بالمرفأ بأسرع وقت ومحاسبة المسببين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 20:14

الرئيس عون: يجب معرفة سبب الحريق الجديد بالمرفأ بأسرع وقت ومحاسبة المسببين

منذ 16 mins 10 September، 2020
الرئيس عون
لبنان

وجه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في مستهل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الخميس “تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق في المرفأ واطفائه”.

وقال الرئيس عون “لم يعد مقبولا حصول اخطاء ايا يكن نوعها، تؤدي الى هكذا حريق، خصوصا بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول”، واضاف “حريق اليوم قد يكون عملا تخريبيا مقصودا او نتيجة خطأ تقني او جهل او إهمال”، وتابع “في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسببين”.

وشدد الرئيس عون على ان “العمل اليوم يجب ان ينصب على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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