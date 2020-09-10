كركي نفى صرف منح مالية للأسر: دور الضمان ينحصر بتقديمات العناية الطبية والتعويضات

قال مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي “يتداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده انه نظرا لما تمر به البلد من ظروف صعبة قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف منحة قدرها ٥٠٠ الف ليرة لكل اسرة، ويدعو هذا الخبر المواطنين الى ملء استمارة على الرابط المرفق بالخبر”.

واضاف كركي “تنفي إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وتؤكد ان دور الصندوق ينحصر بتقديمات العناية الطبية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة فقط”، وتابع “كما تدعو المواطنين إلى عدم تداول هذا الخبر وترويجه وتحذرهم من استعمال الرابط المرفق به لما قد ينطوي عليه ذلك من سرقة للبيانات او ما شابه”، وطالب “الأجهزة الأمنية المختصة إلى التحقق من مصدر هذا الخبر واتخاذ الإجراءات اللازمة كونه ليست المرة الاولى التي يتم تداول مثل هذه الاخبار الكاذبة بغية استغلال المواطنين لتعبئة استمارات وهمية لاهداف مشبوهة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام