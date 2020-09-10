وزارة الصحة اللبنانية: 560 اصابة بكورونا و7 حالات وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 20:14

وزارة الصحة اللبنانية: 560 اصابة بكورونا و7 حالات وفاة

منذ 39 mins 10 September، 2020
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