وزارة الصحة اللبنانية: 560 اصابة بكورونا و7 حالات وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 20:14
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وزير الاشغال ميشال نجار: حريق المرفأ بات تحت السيطرة وسيكون هناك اجتماع تحقيق بعد اخماد النيران
الوزير نجار: المعلومات الاولية تفيد بأن أحدهم كان يقوم بورشة تصليح مستخدما صاروخا ما ادى الى تطاير شرارة واندلاع الحريق
الجيش اللبناني: الشرطة العسكرية باشرت التحقيق بالحريق في المرفأ بإشراة من النيابة العامة العسكرية
فوج اطفاء الضاحية التابع لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت يشارك في إخماد حريق المرفأ
الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة: لا اصابات في حريق المرفأ وهو حريق محدود ناتج عن احتراق اطارات
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع حول موضوع حريق المرفأ
الجيش يدعو المواطنين ممن تضررت منازلهم بانفجار المرفأ ولم يتم الكشف عليها الى التواصل معه على الرقم التالي: 440343 /81
الجيش اللبناني يعلن عن إسقاط طائرة اسرائيلية مسيرة drone اخترقت الاجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب الجنوبية
مصادر المنار: زيارة اللواء عباس ابراهيم الى فرنسا موفدا من الرئيس عون حملت عنوانا أساسيا وهو تشكيل الحكومة
مصادر المنار: اللواء ابراهيم التقى رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار ايمييه
مصادر المنار: تم التطرق خلال الاجتماع الى ثلاث نقاط أساسية هي عدد الوزراء في الحكومة وتوزيع الحقائب والاسماء
مصادر المنار: البورصة رست بين أربعة عشر وثمانية عشر وزيرا والرقم النهائي بات قاب حسم غير صعب
مصادر المنار: لقاء ثان سيعقد في الساعات الثمانية والأربعين المقبلة بين الرئيسين عون وأديب
الصحة اللبنانية: تسجيل 560 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة العدو
الدفاع الإيرانية تطالب بريطانيا باتخاذ خطوات لسداد ديونها بعد اعتراف وزير دفاعها بأن لإيران ديونا عليها منذ 40 عاما
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: يجب أن يكون لدى أوروبا صوت أكثر وحدة ووضوحا تجاه تركيا
المتحدث باسم القوات اليمنية: سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على هدف مهم في العاصمة السعودية الرياض
المتحدث باسم القوات اليمنية: العملية على العاصمة السعودية تمت بصاروخ بالستي نوع ذو الفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة
المتحدث باسم القوات اليمنية: نعد النظام السعودي بعمليات مؤلمة وموجعة أذا استمر في عدوانه وحصاره
مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية تعلن أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكنا بحلول نهاية العام رغم تعليق تجاربها مع أوكسفورد
المكتب السياسي لأنصار الله: رفض الجامعة العربية ادانة التطبيع مع العدو الصهيوني يفقدها ما تبقى لها من قيمة لدى الشعوب
المكتب السياسي لأنصار الله: الجامعة العربية وبعد وقوعها بدائرة النفوذ السعودي الاماراتي حكمت على نفسها بالاعدام السياسي
ترامب يقر بأنه قلل من مدى خطورة كورونا لتجنيب الأميركيين الهلع وفق تسجيلات صوتية من مقابلة صحافية له
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة على الساحل
المتحدث باسم القوات اليمنية: سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على هدف مهم في الرياض
المتحدث باسم القوات اليمنية: العملية على العاصمة السعودية تمت بصاروخ بالستي نوع ذو الفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة
المتحدث باسم القوات اليمنية: نعد النظام السعودي بعمليات مؤلمة وموجعة أذا استمر قي عدوانه وحصاره
مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية تعلن أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكنا بحلول نهاية العام رغم تعليق تجاربها مع أوكسفورد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
وزارة الصحة اللبنانية: 560 اصابة بكورونا و7 حالات وفاة
منذ 39 mins
10 September، 2020
عاجل
كورونا في لبنان
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