وزير الصحة استقبل الدكتور مارون الخوري: الاستراتيجية الصحية في مواجهة الفيروس أحرزت نتائج إيجابية وأعداد الإصابات مقبولة ومعقولة

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة الدكتور مارون الخوري الخبير في الطب الغذائي والمدير الطبي لمؤسسة Diagnos Techs، والذي يعيش في الولايات المتحدة الأميركية حيث يقوم باختبارات لفحوص تتعلق بالتشخيص السريع لفيروس كورونا، ويزور حاليا لبنان.

ووصف الدكتور الخوري الزيارة بأنها “بروتوكولية”، مؤكدا أنه “يكنّ كل احترام للوزير حسن كمهندس لاستراتيجية السياسة الصحية التي اتبعها لبنان في مواجهة Covid-19، والتي أحرزت نتائج إيجابية خصوصا في الأشهر الأربعة الأولى من المواجهة حيث بلغت نسبة الوفيات صفرا في المئة، ويعود ذلك إلى الإجراءات التي تم فرضها بشكل استباقي”.

وتابع الخوري: “ان الأوضاع تغيرت بعد فترة نظرًا لأسباب معروفة تتصل باستقدام المغتربين وعدم التزام كثيرين منهم بقواعد الحجر، إنما حتى الآن تبقى أعداد الإصابات في لبنان مقبولة ومعقولة وذلك بالمقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تسجل في لبنان سيطرة معينة على الوباء في ضوء العوامل الصعبة الموجودة”، وقال: “أنا كطبيب ويشاطرني في رأيي عدد آخر من الزملاء، مرتاحون للسياسة المتبعة خصوصا أن الوضع في لبنان معقد حيث يجب أخذ الوضع الإقتصادي الصعب في الاعتبار إضافة إلى الأوضاع السياسية الأخرى وظروف النزوح واللجوء في المخيمات”.

وكرر الخوري “أننا لا نزال في لبنان ضمن المعقول وقد برهن اللبناني عن وعي معين في هذا الموضوع رغم كل المخالفات التي يتم ارتكابها، فلا شيء كاملا ولكن ضمن الأوضاع في لبنان حصلت استجابة مهمة جدا للوضع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام