ارجاء الانتخابات الفرعية في 6 دوائر صغرى الى ما بعد 1/1/2021 بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ودياب

تقرر بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، إرجاء اجراء الانتخابات الفرعية في ست دوائر انتخابية صغرى الى ما بعد 1/1/2021، وذلك لأسباب عدة هي:

– الاضرار التي لحقت بالاحياء السكنية في الاشرفية والرميل والمدور والصيفي واعتبارها مناطق منكوبة، ما يعيق اجراء الانتخابات في هذه الدائرة حيث الشغور فيها.

– التعبئة العامة المعتمدة نتيجة وباء كورونا والاختلاط الذي يمكن ان يحصل في الدوائر الانتخابية.

– غالبية المدارس التي ستستعمل كمركز اقتراع اصيبت بأضرار بفعل الانفجار ما يحول دون استعمالها لهذه الغاية.

اما هيئة التشريع والاستشارات فاعتبرت ان اعلان حالة الطوارئ في بيروت قد ينتج عنها تدابير منع تجول للاشخاص والسيارات، الامر الذي يمكن ان يعطل اجراء الانتخابات فيما لو اضطرت السلطات المختصة الى اعلان منع التجول لاي سبب، واعتبرت هيئة التشريع ان ثمة استحالة او شبه استحالة لاجراء العملية الانتخابية، وانتهت هيئة التشريع الى القول بامكان مجلس الوزراء اتخاذ القرار بتأجيل موعد الانتخابات الفرعية الى موعد يحدد لاحقا، حيث ان الحكومة في حالة تصريف الاعمال ويتعذر اجتماع مجلس الوزراء، لذلك، وافق رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال استثنائيا، على التريث باجراء الانتخابات الفرعية الى ما بعد 1/1/2021، على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام