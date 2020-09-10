بالفيديو.. حريق مرفأ بيروت واستمرار الجهود لإطفائه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 18:34
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وحدات الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني تواصل العمل على اخماد الحريق في مرفأ بيروت
مراسل المنار: انحسار نسبي لحريق المرفأ والدفاع المدني وطوافات الجيش يعملان على السيطرة عليه
فوج اطفاء الضاحية التابع لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت يشارك في إخماد حريق المرفأ
الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة: لا اصابات في حريق المرفأ وهو حريق محدود ناتج عن احتراق اطارات
الجيش يدعو المواطنين ممن تضررت منازلهم بانفجار المرفأ ولم يتم الكشف عليها الى التواصل معه على الرقم التالي: 440343 /81
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المتحدث باسم القوات اليمنية: نعد النظام السعودي بعمليات مؤلمة وموجعة أذا استمر في عدوانه وحصاره
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المكتب السياسي لأنصار الله: الجامعة العربية وبعد وقوعها بدائرة النفوذ السعودي الاماراتي حكمت على نفسها بالاعدام السياسي
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المتحدث باسم القوات اليمنية: سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على هدف مهم في الرياض
المتحدث باسم القوات اليمنية: العملية على العاصمة السعودية تمت بصاروخ بالستي نوع ذو الفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة
المتحدث باسم القوات اليمنية: نعد النظام السعودي بعمليات مؤلمة وموجعة أذا استمر قي عدوانه وحصاره
مجموعة "أسترازينيكا" للأدوية تعلن أن توفر لقاح ضد كوفيد-19 لا يزال ممكنا بحلول نهاية العام رغم تعليق تجاربها مع أوكسفورد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
بالفيديو.. حريق مرفأ بيروت واستمرار الجهود لإطفائه
منذ 55 mins
10 September، 2020
تقارير مصورة
-
لبنان
المصدر:
مواقع
حريق مرفأ بيروت
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