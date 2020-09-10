بالفيديو.. حريق مرفأ بيروت واستمرار الجهود لإطفائه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 18:34

بالفيديو.. حريق مرفأ بيروت واستمرار الجهود لإطفائه

منذ 55 mins 10 September، 2020
تقارير مصورة - لبنان

 

 

المصدر: مواقع

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