مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار للمنار:الحريق في المرفأ لن ينتهي بشكل سريع وسيأخذ وقتا لوجود دواليب مكدسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 18:34

مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار للمنار:الحريق في المرفأ لن ينتهي بشكل سريع وسيأخذ وقتا لوجود دواليب مكدسة

منذ 1 ساعة 10 September، 2020
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