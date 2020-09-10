أنصار الله: الجامعة العربية تحولت إلى بوق رخيص للرياض وأبو ظبي

أكد المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن أن الجامعة العربية تحولت إلى مجرد بوق من أبواق الدعاية الرخيصة للرياض وأبو ظبي.

واستنكر المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له الخميس “موقف الجامعة العربية حول عدم إدانة التطبيع مع العدو الإسرائيلي”، وأكد أن “هذا الموقف يفقد ما تبقى للجامعة العربية من قيمة لدى الشعوب”.

وأشار المكتب الى أن “الجامعة العربية وبعد وقوعها في دائرة النفوذ السعودي الإماراتي حكمت على نفسها بالإعدام السياسي”، وقال “أمام السقوط الرسمي للنظام العربي يظل الرهان على صحوة الشعوب لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لقضية فلسطين”.

المصدر: موقع انصار الله